Военнослужащие ЗВО отработали воздушную разведку РХБ обстановки после учений «Запад-2021»

Москва, 22 сентября. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа провели спецучения в рамках контрольной проверки по итогам маневров «Запад-2021».

В учениях были задействованы 500 специалистов РХБЗ, а также порядка 120 единиц вооружения и специальной техники. Военнослужащие выполнили около 100 задач, в том числе в условиях активного боестолкновения. Кроме того, специалисты провели воздушную разведку радиационной, химической и биологической обстановки на вертолете Ми-8, осуществив забор проб воздуха для изучения.

Военнослужащие провели обработку малогабаритной и крупной техники с использованием станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У. Также военные осуществили сбор и анализ грунта, задействовав машины химической разведки РХМ-4 и РХМ-6.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября на 15 военных полигонах в России и Белоруссии. В маневрах были задействованы около 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц вооружения и техники.