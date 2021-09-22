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Военнослужащие ЗВО отработали воздушную разведку РХБ обстановки после учений «Запад-2021»
Армия
Военнослужащие ЗВО отработали воздушную разведку РХБ обстановки после учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 сентября. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа провели спецучения в рамках контрольной проверки по итогам маневров «Запад-2021».

В учениях были задействованы 500 специалистов РХБЗ, а также порядка 120 единиц вооружения и специальной техники. Военнослужащие выполнили около 100 задач, в том числе в условиях активного боестолкновения. Кроме того, специалисты провели воздушную разведку радиационной, химической и биологической обстановки на вертолете Ми-8, осуществив забор проб воздуха для изучения.

Военнослужащие провели обработку малогабаритной и крупной техники с использованием станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У. Также военные осуществили сбор и анализ грунта, задействовав машины химической разведки РХМ-4 и РХМ-6.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября на 15 военных полигонах в России и Белоруссии. В маневрах были задействованы около 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц вооружения и техники.

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россия учения армия запад-2021
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