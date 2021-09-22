Стая сурикатов живет вместе с котом и ежом в красноярской квартире

Красноярск, 22 сентября. Семья африканских зверьков из 11 особей успешно сосуществует вместе с другими животными у супругов в многоэтажном доме в Красноярске.

Житель города Игорь Чачило рассказал, что одному сурикату по кличке Оскар восемь лет, а другому нет и трех месяцев. Он пояснил, что изначально приобрел четырех млекопитающих, но позже в его семье стали появляться «отказники».

«Кого-то мы выкупали из зоомагазинов, они сидели в клетках, а для этих животных, такое смерти подобно», — заметил он.

Красноярец обратил внимание, что не занимается специальным разведением мангустовых. Малыши попадают к людям только после тщательного отбора.

Помимо сурикатов в доме живут кот Гарфилд и еж Леонтий, которые являются членами одной большой семьи. Чачило отметил, что уход за экзотическими животными не доставляет особых проблем. Им нужно тепло и компания. Сурикаты могут взаимодействовать не только с представителями своего вида, но и с людьми.

Жители Твери ранее заметили одинокую нутрию на берегу Тьмаки. Они обратились за помощью к зоозащитникам, которые выловили зверька с помощью сачка.