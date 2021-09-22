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Премьера новой части «Фантастических тварей» состоится в апреле 2022 года

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:51
Общество
Премьера новой части «Фантастических тварей» состоится в апреле 2022 года
Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

Лос-Анджелес, 22 сентября. Третья часть кинофраншизы «Фантастические твари» выйдет на экраны весной 2022 года. Премьера состоится 15 апреля.

Триквел получил подзаголовок «Секреты Дамблдора», сообщает издание Deadline. Дату премьеры новой части переносят уже не в первый раз. Изначально продолжение должно было выйти текущей осенью, но релизу помешала пандемия коронавируса. Позднее сообщалось, что новую часть «Фантастических тварей» покажут летом 2022 года.

Первый фильм серии вышел в прокат в 2016 году. Кинокартина рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до описанного в книгах о Гарри Поттере. Премьера второй части франшизы с подзаголовком «Преступления Грин-де-Вальда» увидела свет в 2018 году.

Франшиза «Фантастические твари» оказалась в центре скандала после судебного разбирательства актера Джонни Деппа с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Деппа, сыгравшего Грин-де-Вальда, лишили роли в третьей части серии. Актер жаловался, что Голливуд бойкотирует его из-за скандала.

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