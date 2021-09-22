Россия возобновит авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Новой Зеландией и Данией

Москва, 22 сентября. Российские власти приняли решение возобновить авиасообщение с рядом стран. Среди них оказались Джибути, Перу, ЮАР, Новая Зеландия и Дания.

Перелеты в этом направлении станут доступны с 5 октября. К тому же Россия возобновляет авиасообщение с Гоа и Тенерифе, заявили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Однако авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 ноября.

Оперштаб ранее одобрил возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Перелеты в этих направлениях разрешены с 21 сентября. К тому же Россия приняла решение увеличить количество рейсов в ряд стран. Среди них Венгрия, Казахстан и другие.