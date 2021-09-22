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Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила исторический рекорд на бирже
Экономика
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила исторический рекорд на бирже
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 22 сентября. Стоимость бензина марки Аи-95 обновила исторический рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Показатель составил 60 176 рублей за тонну, увеличившись на 0,6%. Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован два месяца назад. Стоимость тонны Аи-95 составила 60 029 рублей 22 июня. В то же время розничные цены на бензин перешли к снижению с начала сентября, следует из данных Росстата. В первую неделю месяца топливо упало в цене впервые за год — средняя стоимость снизилась на 16 копеек, до 49,82 рубля. Пока что данная тенденция сохраняется, пишет РИА Новости.

В Минэнерго отметили, что в дальнейшем динамика розничных цен на горючее будет изменяться темпами, близкими к уровню инфляции. По состоянию на 13 сентября значение составляет 6,84% в годовом выражении.

Концерн «Газпром нефть» ранее ввел в эксплуатацию топливный терминал «Нижний Тагил». Данный проект позволит обеспечить поставки бензина и дизтоплива в Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

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топливо бензин торги биржа аи-95
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