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Турция перебросила дополнительные силы в сирийский Идлиб
Весь мир
Турция перебросила дополнительные силы в сирийский Идлиб
wikipedia.org  /  Türk Silahlı Kuvvetleri (VOA)

Анкара перебросила дополнительные подразделения вооруженных сил на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР). Эти действия турецкое руководство предприняло для того, чтобы помешать наступлению правительственных сил в Идлибе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана оправдывает данное решение тем, что боевые действия в регионе могут стать причиной увеличения потока беженцев, стремящихся проникнуть на территорию Турции.

Однако приграничные районы уже на протяжении нескольких лет контролируются боевиками группировок, входящих в «Сирийскую национальную армию» (СНА), тесно связанной с Анкарой. В захваченном регионе боевики проводят собственную политику, которая нередко приводит к протестам местных жителей и конфликтам.

В занятых бандформированиями частях Сирии складывается весьма неблагоприятная обстановка в плане безопасности. Так, менее недели назад в контролируемом силам СНА городе Эль-Баб произошел очередной теракт. Его инициаторами могли стать как курдские боевики «Сирийских демократических сил» (СДС), так и террористы из состава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ).

В последние месяцы радикальные исламисты в регионе активизировались сразу на нескольких направлениях и предприняли серию атак на опорные пункты сирийской армии. Также в сентябре на территории Идлиба неизвестные убили двоих турецких военнослужащих, что является, в том числе и ударом по интересам Анкары.

Нестабильная ситуация на северо-западе Сирии должна войти в повестку обсуждения на переговорах между лидерами Турции и России. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретятся 29 сентября в Сочи специально для обсуждения актуальных проблем. При этом СМИ сообщают, что к их диалогу может присоединиться и иранский президент Эбрахим Раиси, также заинтересованный в стабилизации обстановки на территории САР.

Не исключено, что Эрдоган попытается использовать турецкие силы в Сирии в качестве дополнительного аргумента на предстоящем саммите. Однако свою позицию об иностранном присутствии в ближневосточной стране Путин в очередной раз подтвердил еще во время последних переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом. Тогда российский лидер подчеркнул, что иностранные войска, находящиеся в стране без санкции ООН и Дамаска, мешают послевоенному восстановлению республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Турция перебросила дополнительные силы в сирийский Идлиб
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