Business Insider: пилоты ВВС США готовятся к «кошмарному сценарию» войны с Россией

Вашингтон, 22 сентября. Пилоты американских ВВС отрабатывают приемы посадки на автодороги, готовясь к войне с Россией и Китаем, заявили журналисты из Соединенных Штатов.

Гипотетическое вооруженное противостояние американских войск с равным по силе врагом может обернуться для ВС США кошмарным сценарием, предполагающим уничтожение большей части армии всего одним ударом противника. Такое мнение высказал автор портала Business Insider Ставрос Атламазоглу. Именно по этой причине летчики ВВС Соединенных Штатов активно отрабатывают приемы рассредоточения своих сил на больших территориях, используя для этого неподготовленные аэродромы, заявил журналист.

Американский истребитель приземлился прямо на шоссе в ходе военных учений, прошедших летом этого года в штате Мичиган, рассказал аналитик. По его мнению, отработка подобных навыков говорит о подготовке пилотов к выполнению боевых задач в условиях труднодоступной местности. Эксперт объяснил, что при помощи таких тренировок летчики ВВС США повышают шансы на выживание в случае вооруженного конфликта. Он добавил, что потенциальным противникам, которыми являются Россия и Китай, будет гораздо тяжелее вычислить места, где американские самолеты пополняют боезапас или заправляют топливо.

Ранее журналисты из Соединенных Штатов составили перечень самых провальных и неудачных истребителей, стоявших на вооружении американских ВВС. Примечательно, что они включили в этот список стелс-истребитель пятого поколения F-35, стоимость разработки которого оказалась чрезмерно высокой. Тем не менее самолет абсолютно не оправдал надежд, которые возлагали на него военные, констатировали аналитики.