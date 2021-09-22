Джейк Салливан готовится посетить Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ

Вашингтон, 22 сентября. Помощник президента США Джейк Салливан планирует несколько зарубежных поездок. Он отправится в Саудовскую Аравию. Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Все перечисленные страны являются партнерами Вашингтона. В начале президентства Джо Байдена они столкнулись с «некоторой напряженностью» в отношениях с Соединенными Штатами, пишет портал Axios.

Глава государства Байден сейчас находится на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Она проходит в Нью-Йорке. Выступая перед другими участниками мероприятия, он сообщил, что США завершили «эру бесконечных войн». Теперь Вашингтон, по его словам, будет вести «неустанную дипломатию».