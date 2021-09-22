Появился тизер-трейлер вампирского фильма «Ампир V» с участием Оксимирона

Москва, 22 сентября. Первый тизер-трейлер фильма «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина опубликован на YouTube. В российский прокат сатирическая картина о вампирах выйдет 25 ноября.

Фильм «Ампир V» — это новая работа американо-российского режиссера Виктора Гинзбурга. Постановщик не первый раз берется за экранизацию произведений Пелевина. В 2011 вышла его киноадаптация романа «Generation П», удостоившаяся нескольких наград на международных фестивалях.

Еще на начальных этапах проект «Ампир V» Гинзбурга привлек к себе много внимания благодаря актерскому составу. Главная роль в фильме досталась сыну легендарного актера и режиссера Олега Табакова — Павлу Табакову. Кроме того, одного из ключевых персонажей сыграл популярный рэпер Оксимирон. Картину анонсировали еще в 2015 году, однако релиз несколько раз переносился.

«Ампир V» в сатирическом ключе рассказывает историю о молодом москвиче Романе Шторкине (Павел Табаков). Главный герой, попав в фантастические обстоятельства, превращается в вампира и становится начальником мира. Он становится частью высшей касты вампиров, однако никак не может разорвать связь с людьми: даже в вампирской Империи можно нажить проблем из-за любви.

Недавно стало известно, что компания продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-Стоп Продакшн» снимет сериал о российском бизнесмене и программисте Павле Дурове.