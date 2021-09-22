Актер маленьких, но ярких ролей: где еще снялся звезда «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

О смерти Уилли Гарсона, исполнителя роли Стэнфорда Блэтча в сериале и фильмах «Секс в большом городе», стало известно 22 сентября. Киноактер продолжительное время боролся с раком.

ФАН собрал топ фильмов и сериалов, где еще успел сняться Уилли Гарсон к 57 годам. Актер прославился ролями второго плана, но это не помешало ему стать узнаваемым и обрести свою армию поклонников.

Друзья

flickr.com / marcelo souto

Самые преданные поклонники сериала, которые пересматривают его из года в год, уж точно вспомнят эпизод с Уилли Гарсоном. Актер сыграл Стива Сэро — председателя комитета жильцов. Он появляется для решения проблемы главного героя, Росса, с соседями.

День сурка

Кадр из фильма «День сурка» /

В комедии с Биллом Мюрреем в главной роли Уилли Гарсон сыграл Кенни, ассистента.

Сам фильм рассказывает историю ведущего прогноза погоды по имени Фил Коннорс. Он каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Для героя это невыносимое мероприятие, высокомерный и самовлюбленный ведущий совсем не ценит то, что имеет, и предъявляет требования к окружающему миру, проклиная городок и сам праздник. Вот тут время и сыграло с ним злую шутку. Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата — 2 февраля, из которой он никак не может выбраться.

Белый воротничок

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В этом сериале Гарсону досталась одна из главных ролей. Лента рассказывает историю Нила Кэффри, вора и мошенника, который идет на сделку с ФБР, чтобы не отсиживать еще один срок за побег из тюрьмы. Взамен на свободу Нил соглашается помочь агенту ФБР с расследованием преступления в отделе белых воротничков.

Уилли Гарсон в сериале сыграл лучшего друга Нила — Моззи, тоже вора и мошенника, но невероятного гения, буквально правую руку главного героя.

Секретные материалы

Кадр из сериала «Секретные материалы» /

В сериале спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе «Секретные материалы», специализирующемся на странных нерешенных делах, связанных с паранормальными явлениями.

Уилли Гарсон появился в сериале два раза: в 3 сезоне 7 серии и в 7 сезоне 6 серии. Он сыграл санитара больницы Роуча с темным прошлым.

Ранее ФАН сообщал, что исполнительница роли Миранды в «Сексе в большом городе» Синтия Никсон отреагировала на смерть 57-летнего актера, с которым она на протяжении шести лет снималась в сериале, а затем и в одноименных фильмах про четырех лучших подруг. В своем Instagram актриса выразила сожаление по поводу смерти коллеги по съемкам и хорошего друга.