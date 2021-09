Американский суд освободил россиянина Олега Никитина, арестованного за нарушение санкций

Вашингтон, 22 сентября. Сегодня в США из-под стражи был освобожден гражданин Российской Федерации Олег Никитин, который в декабре 2019 года был арестован американскими властями по обвинению в нарушении санкционной политики. Об освобождении россиянина рассказал Федеральному агентству новостей глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В США заявили, что Олег Никитин — владелец компании «КС Инжиниринг» — пытался по заказу неназванной российской государственной компании приобрести в Соединенных Штатах силовую турбину Vectra 40G, которую планировалось использовать на буровой вышке «Приразломная», принадлежащей «Газпром нефть», оказавшейся под санкциями в 2014 году.

По версии следствия, для приобретения оборудования Никитин вступил в сговор с гражданами Италии, которые должны были стать подставными покупателями турбины, а позже передать ее российской стороне.

МИД России неоднократно обращался в Госдеп США с требованиями освобождения всех российских граждан, незаконно находящихся в американских тюрьмах, в том числе Олега Никитина.

