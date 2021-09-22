Американский суд освободил россиянина Олега Никитина, арестованного за нарушение санкций

Вашингтон, 22 сентября. Сегодня в США из-под стражи был освобожден гражданин Российской Федерации Олег Никитин, который в декабре 2019 года был арестован американскими властями по обвинению в нарушении санкционной политики. Об освобождении россиянина рассказал Федеральному агентству новостей глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В США заявили, что Олег Никитин — владелец компании «КС Инжиниринг» — пытался по заказу неназванной российской государственной компании приобрести в Соединенных Штатах силовую турбину Vectra 40G, которую планировалось использовать на буровой вышке «Приразломная», принадлежащей «Газпром нефть», оказавшейся под санкциями в 2014 году.

«Олег Никитин пытался уклониться от торговых санкций, направленных на защиту Соединенных Штатов от незаконного приобретения промышленного оборудования неприсоединившимися державами. Мы будем максимально использовать ресурсы нашей страны для энергичной защиты от тех, кто угрожает нашей национальной безопасности», — заявили в Минюсте США.

По версии следствия, для приобретения оборудования Никитин вступил в сговор с гражданами Италии, которые должны были стать подставными покупателями турбины, а позже передать ее российской стороне.

МИД России неоднократно обращался в Госдеп США с требованиями освобождения всех российских граждан, незаконно находящихся в американских тюрьмах, в том числе Олега Никитина.

#Antonov: we’ve sent a note to the @StateDept with the demand to provide immediate medical service to Mr.Yaroshenko. It is important to release Konstantin Yaroshenko, Victor Bout, Roman Seleznev, Bogdana Osipova, Oleg Nikitin and other Russians ASAP



➡️ https://t.co/oCIZcaoIEp pic.twitter.com/JTnJVnuhen — Russian Embassy in USA ???????? (@RusEmbUSA) June 4, 2020

В марте 2021 года офис Генерального прокурора США сообщил, что все подозреваемые признали вину. Граждане Италии были приговорены к 28 месяцам тюремного заключения. Судьба россиянина решалась сегодня.

Федеральное агентство новостей /

Максим Шугалей, бывший директор правозащитного Фонда борьбы с репрессиями, рассказал ФАН о подробностях освобождения, в котором деятельное участие принял Фонд борьбы с репрессиями.

«Действительно, наш гражданин находился в заключении в США по обвинению в нарушении американской санкционной политики. Находился в тяжелейших условиях и перспективы были очень туманны. К счастью, наши адвокаты и наше Министерство иностранных дел — здесь нужно им поставить просто «пятерку», потому что они совершили чудо. Сегодня был приговор суда — об этом мне сообщила супруга Олега, которая ждет его. Его освободили в зале суда после последнего слова. Не знаю подробностей приговора, знаю только, что решение об освобождении принято судом».

Максим Шугалей выразил свои поздравления семье Никитиных и пожелал Олегу скорейшего возвращения на родину.

«Надеемся, что не будет такой задержки, которая была с Мирой Тэрада и его путь с момента освобождения до дома займет более короткий промежуток времени».