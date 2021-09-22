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Defence24: российский БМП с боевым модулем «Эпоха» оказался «незаметной революцией»

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:33
Армия
Defence24: российский БМП с боевым модулем «Эпоха» оказался «незаметной революцией»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Варшава, 22 сентября. Новейшая российская боевая машина пехоты Б-19 с модулем «Эпоха» является революционной разработкой. К такому выводу пришли эксперты польского издания Defence24.

Новейшая БМП была продемонстрирована президенту России Владимиру Путину 13 сентября во время его визита на полигон Мулино в Нижегородской области, где проходил основной этап совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021».

Польские аналитики отмечают, что в ходе маневров Б-19 с модулем «Эпоха» использовалась для оказания огневой поддержки обороняющимся подразделениям. Модуль оснащен автоматической пушкой калибра 57 миллиметров, а также противотанковым ракетным комплексом «Корнет» и многоцелевым ракетным комплексом «Булат».

«Однако новая башня — это не просто 57-миллиметровая пушка, а совершенно новая концепция вооружения, основанная на большем спектре огневых средств, лучше подходящих для задач», — говорится в публикации.

По словам экспертов, модуль «Эпоха» оказался «незаметной революцией», так как обладает системой автоматизированного поиска, распознавания и сопровождения объектов противника. Кроме того, система способна просчитать и выдать экипажу БМП предложения по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

Напомним, учения «Запад-2021» с участием 200 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники проходили на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу 13 сентября побывали на полигоне Мулино в Нижегородской области, где наблюдали за ключевым этапом маневров.

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Все новости / Армия / Defence24: российский БМП с боевым модулем «Эпоха» оказался «незаметной революцией»
россия польша бмп модуль эпоха
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