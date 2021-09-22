Решить проблему нехватки рабочих рук может помочь система отечественного образования

Какие возможности обеспечит создание приложения для мигрантов и какие актуальные проблемы есть в жизни гостей из бывших республик Советского Союза, рассказал председатель экспертного совета ГК «Аксиома», эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников на брифинге ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Приложение для мигрантов в России: зачем нам работники из-за рубежа».

По словам гостя, в нашей стране сложилась такая структура безработицы, при которой на позициях низкой квалификации существует дефицит занятых. По сравнению с условиями труда в строительной отрасли или в сельском хозяйстве, сфера услуг выглядит гораздо привлекательнее. И это актуально не только для рабочих граждан России, но и для приезжих.

Дмитрий Исповедников также отметил, какие возможности откроет создание приложения для трудовых мигрантов. Во-первых, это будет способствовать развитию цифровизации и повышению безопасности. Будет сразу понятно, кто приехал в нашу страну, какой квалификацией он обладает, на какую вакансию претендует. Во-вторых, такое приложение позволит собирать важную статистику. Отсутствие некоторых сведений не позволяет добиться в полной мере согласованности, в первую очередь между миграционной и экономической политикой государства.

Невские Новости / Ольга Костромина

Эксперт указал на необходимость создания работающих механизмов, которые позволят вовлекать готовых к работе граждан России. Однако он отметил, что не все из них согласятся работать на таких условиях, как иностранные граждане.

«Если мы говорим о внутренней миграции, то для человека, который едет издалека, из дальнего региона работать в Москве или в Санкт-Петербурге, должно быть доступное жилье, создана инфраструктура. На данном этапе получается, что для трудовых мигрантов из-за рубежа ее создать проще», — сообщил председатель экспертного совета ГК «Аксиома».

Кроме того, Дмитрий Исповедников подчеркнул, что система образования играет одну из ключевых ролей в обеспечении отраслей необходимым количеством рабочих рук.

«Если будет связка между профессиональным образованием, строительным, сельскохозяйственным бизнесом и будет четкое понимание, что эта профессия позволит добиться благосостояния в будущем, то мы увидим, как экономика изменится в обратную сторону», — пояснил гость.

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Говоря о случаях правонарушений приезжими из бывших советских республик, эксперт сказал, что, по статистике МВД России, за последние годы количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, имеет тенденцию к незначительному сокращению. Что касается массовых драк мигрантов, здесь нужно обратить внимание на то, что, по последним актуальным данным МВД, количество преступлений, совершенных иностранцами, за первое полугодие 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года несколько увеличилось, при этом по группе граждан-выходцев из стран СНГ число преступлений наоборот сократилось.

«Если мы говорим о том, что СМИ сообщают о массовых драках граждан Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, это лишь показывает проблему под определенным углом, хотя статистика говорит об обратном», — рассказал Дмитрий Исповедников.

Затронул гость и программу, направленную на возвращение из-за рубежа на родину порядка полумиллиона наших соотечественников. Речь идет о Прибалтике, Средней Азии, где проживает русскоязычное население. Однако загвоздка в том, что не очень понятно, как это будет реализовываться на деле.

«Мы слышим, что программа не очень финансируется, и возвращаемся к проблеме, куда они будут переселяться. Если в города-миллионники — это проблема. Если речь идет о создании новых центров, то кто города будет строить?» — сказал эксперт.

В завершение он добавил, что в будущем количество трудовых мигрантов будет сокращаться по сравнению с сегодняшними цифрами, но совсем без потоков экономика не сможет обойтись. Потоки будут восстанавливаться после пандемии. Россия будет ориентироваться и на привлечение квалифицированных специалистов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ужесточить законодательство по отношению к мигрантам. По его словам, нужно ввести налог на денежные переводы гостей, а также визовый режим для стран Средней Азии.