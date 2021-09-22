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Актриса Мария Миронова на отдыхе в Греции повторила образ Людмилы Гурченко

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:26
Шоу-бизнес
Актриса Мария Миронова на отдыхе в Греции повторила образ Людмилы Гурченко
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Афины, 22 сентября. Мария Миронова вместе с семьей отправилась на отдых в Грецию. Актриса не забывает радовать поклонников свежими фотографиями в разных образах.

На острове Эвия солнечно, поэтому Миронова активно позирует для памятных фото. На одном из снимков актриса предстала перед поклонниками в образе в стиле ретро. Она надела очки, распустила волосы, но больше всего привлекло внимание ее розовое платье с элементами белого кружева, которое очень напомнило подписчикам образ Людмилы Гурченко в культовом фильме «Любовь и голуби».

«Платье как у Людмилы Гурченко из "Любовь и голуби"»;

«Мария, какие у вас красивые платья всегда на видео, очень женственные!»;

«Ваше платье напоминает платье Гурченко в фильме "Любовь и голуби"»;

«Точно как у Раисы Захаровны платье! Вам идет», — оставляли комментарии подписчики под постом Мироновой на ее странице в Instagram.

Фильм «Любовь и голуби» снят Владимиром Меньшовым и основан на реальных событиях. У героини Людмилы Гурченко Раисы Захаровны есть прототип, сообщает портал «Дни.ру». Автор сценария Владимир Гуркин проживал в городе Черемхово Иркутской области. Там и произошла очень похожая история.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Мария Миронова на отдыхе в Греции повторила образ Людмилы Гурченко
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