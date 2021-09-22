Актриса Мария Миронова на отдыхе в Греции повторила образ Людмилы Гурченко

Афины, 22 сентября. Мария Миронова вместе с семьей отправилась на отдых в Грецию. Актриса не забывает радовать поклонников свежими фотографиями в разных образах.

На острове Эвия солнечно, поэтому Миронова активно позирует для памятных фото. На одном из снимков актриса предстала перед поклонниками в образе в стиле ретро. Она надела очки, распустила волосы, но больше всего привлекло внимание ее розовое платье с элементами белого кружева, которое очень напомнило подписчикам образ Людмилы Гурченко в культовом фильме «Любовь и голуби».

«Платье как у Людмилы Гурченко из "Любовь и голуби"»; «Мария, какие у вас красивые платья всегда на видео, очень женственные!»; «Ваше платье напоминает платье Гурченко в фильме "Любовь и голуби"»; «Точно как у Раисы Захаровны платье! Вам идет», — оставляли комментарии подписчики под постом Мироновой на ее странице в Instagram.

Фильм «Любовь и голуби» снят Владимиром Меньшовым и основан на реальных событиях. У героини Людмилы Гурченко Раисы Захаровны есть прототип, сообщает портал «Дни.ру». Автор сценария Владимир Гуркин проживал в городе Черемхово Иркутской области. Там и произошла очень похожая история.