Baijiahao: маневр российского МиГ-31 поставил на место ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Пекин, 22 сентября. Попытка авиации НАТО провести разведывательный полет на «заднем дворе» России обернулась для НАТО полным провалом. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Напомним, в начале сентября 2021 года истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России был поднят в воздух на перехват самолета ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем. Норвежский патрульный самолет Lockheed P-3 Orion пытался приблизиться к российским границам, однако после появления истребителя МиГ-31 сменил курс и покинул приграничный район, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики отметили, что ловкий маневр российского МиГ-31 продемонстрировал экипажу норвежского самолета, что их присутствие в этом районе является нежелательным. Пилоты Lockheed P-3 Orion предпочли не испытывать судьбу и быстро покинули приграничный регион. По словам китайских экспертов, действия самолета ВВС Норвегии свидетельствуют о том, что экипаж опасался нарваться на «воздушный скальпель» российского истребителя.

Речь идет об инциденте 30-летней давности, когда над Баренцевым морем произошел легендарный перехват норвежского военного самолета. Lockheed P-3 Orion ВВС Норвегии приближался к границам СССР, не реагируя на предупреждения советских военных. На перехват норвежского самолета был направлен советский Су-27, который подлетел к нему настолько близко, что задел своим крылом обшивку самолета НАТО. В результате на норвежском самолете появилась отметина, которая была похожа на порез скальпелем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 21 сентября два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27. На некоторых этапах полета российские ракетоносцы пытались сопровождать истребители ВВС Италии, Дании, Финляндии, Швеции и других стран, передает RT.