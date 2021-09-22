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Министр просвещения России Сергей Кравцов провел переговоры с австрийским коллегой в Вене
Политика
Министр просвещения России Сергей Кравцов провел переговоры с австрийским коллегой в Вене
wikipedia.org  /  Andreas Pöschek

Вена, 22 сентября. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел переговоры с австрийским коллегой Хайнцем Фасманом в Вене. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Российская делегация прибыла в Австрию для участия в мероприятиях европейского первенства по рабочим профессиям EuroSkills Graz — 2021. Во время поездки Кравцов встретился с австрийским министром образования, науки и исследований Хайнцем Фасманом.

Стороны поговорили о системах школьного образования в период пандемии коронавируса, а также обсудили современный процесс обучения. Министры договорились продолжить контакты на экспертном уровне, сообщил Любинский.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Австрию ключевым партнером России в Европе. Глава государства рассказал об успешной работе австрийских компаний на российском рынке.

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россия австрия переговоры
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