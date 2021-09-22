Flug Revue: ВКС РФ всего одним шагом придадут истребителю Checkmate мировую популярность

Берлин, 22 сентября. Российские военные могут отлично прорекламировать легкий истребитель Checkmate, заявили немецкие аналитики.

Специалисты из России впервые показали новейший истребитель Су-75 Checkmate в ходе международного авиасалона МАКС-2021. Новинка представляет собой стелс-самолет пятого поколения, оснащенный одной силовой установкой. Несмотря на то, что крылатая машина ориентирована на экспорт, в настоящий момент ни одно государство не заинтересовалось образцом, обратили внимание аналитики издания из Германии Flug Revue в своей статье, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Тем не менее эту ситуацию могут изменить ВКС РФ при помощи всего лишь одного шага, который хорошо прорекламирует самолет и придаст ему мировую популярность, уверены аналитики.

Разработка Су-75 велась в условиях строжайшей секретности, ввиду чего о существовании образца широкая общественность узнала лишь в ходе выставки, отметили эксперты. По их словам, презентация самолета вызвала у многих большое удивление. Во время мероприятия были озвучены некоторые характеристики и преимущества крылатой машины, однако затем новая информация об истребителе практически не появлялась. Авторы публикации подчеркнули, что отношение ВКС РФ к образцу вызывает большие вопросы, так как в Минобороны России не заявляли о заинтересованности в Checkmate. Однако если российские военные закупят партию самолетов, то такой шаг станет хорошей рекламой Су-75, которая повысит интерес к машине со стороны иностранных заказчиков, уверены эксперты.

«"Сухой" рассчитывает поднять в воздух первый прототип Checkmate в 2023 году. При наличии достаточного спроса серийное производство в Комсомольске-на-Амуре начнется в 2025 или 2026 годах», — уточнили аналитики.

Ранее аналогичное мнение высказал американский военный аналитик Марк Эпископос, который также назвал возможное принятие на вооружение ВКС РФ нового Су-75 хорошим способом повысить интерес других стран к самолету. Он привел заявление российского вице-премьера Юрия Борисова, который рассказал о планах Минобороны РФ рассмотреть перспективы покупки Checkmate.