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Flug Revue: ВКС РФ всего одним шагом придадут истребителю Checkmate мировую популярность

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:24
Армия
Flug Revue: ВКС РФ всего одним шагом придадут истребителю Checkmate мировую популярность
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Берлин, 22 сентября. Российские военные могут отлично прорекламировать легкий истребитель Checkmate, заявили немецкие аналитики.

Специалисты из России впервые показали новейший истребитель Су-75 Checkmate в ходе международного авиасалона МАКС-2021. Новинка представляет собой стелс-самолет пятого поколения, оснащенный одной силовой установкой. Несмотря на то, что крылатая машина ориентирована на экспорт, в настоящий момент ни одно государство не заинтересовалось образцом, обратили внимание аналитики издания из Германии Flug Revue в своей статье, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Тем не менее эту ситуацию могут изменить ВКС РФ при помощи всего лишь одного шага, который хорошо прорекламирует самолет и придаст ему мировую популярность, уверены аналитики.

Разработка Су-75 велась в условиях строжайшей секретности, ввиду чего о существовании образца широкая общественность узнала лишь в ходе выставки, отметили эксперты. По их словам, презентация самолета вызвала у многих большое удивление. Во время мероприятия были озвучены некоторые характеристики и преимущества крылатой машины, однако затем новая информация об истребителе практически не появлялась. Авторы публикации подчеркнули, что отношение ВКС РФ к образцу вызывает большие вопросы, так как в Минобороны России не заявляли о заинтересованности в Checkmate. Однако если российские военные закупят партию самолетов, то такой шаг станет хорошей рекламой Су-75, которая повысит интерес к машине со стороны иностранных заказчиков, уверены эксперты.

«"Сухой" рассчитывает поднять в воздух первый прототип Checkmate в 2023 году. При наличии достаточного спроса серийное производство в Комсомольске-на-Амуре начнется в 2025 или 2026 годах», — уточнили аналитики.

Ранее аналогичное мнение высказал американский военный аналитик Марк Эпископос, который также назвал возможное принятие на вооружение ВКС РФ нового Су-75 хорошим способом повысить интерес других стран к самолету. Он привел заявление российского вице-премьера Юрия Борисова, который рассказал о планах Минобороны РФ рассмотреть перспективы покупки Checkmate.

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россия истребитель су-75 Flug Revue checkmate
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