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Фанаты Таркана забеспокоились из-за «исчезновения» певца
Шоу-бизнес
Фанаты Таркана забеспокоились из-за «исчезновения» певца
Global Look Press  /  Christoph Hardt via www.imago-im

, 22 сентября. Популярный в 2000-х турецкий певец Таркан не смог проигнорировать массу сообщений от поклонников, которые устроили настоящую истерику в Сети из-за его «исчезновения».

Турецкий исполнитель получил широкую популярность в нулевых: тогда песни Таркана звучали отовсюду. Со временем певец растерял былую славу, однако продолжал давать концерты, которые проходили пусть и не на больших стадионах, но всегда при полном зале. В начале этого года преданные поклонники отметили, что Таркан практически исчез из соцсетей. Фанаты не на шутку забеспокоились и начали в буквальном смысле атаковать его аккаунты. Такого наплыва сообщений артист не выдержал, поэтому решил выйти с поклонниками на связь.

По словам Таркана, его «исчезновение» связано с пандемией коронавируса. Как отметил артист, многие площадки предлагали ему провести концерты, однако он не хочет рисковать здоровьем своих слушателей. Исполнитель верит, что в скором времени жизнь вернется в привычное русло и он «разорвет сцену».

«Я никогда не был так отделен от сцены и вас, мои поклонники <...> Когда мы возьмем под контроль этот вирус, жизнь вернется в привычное русло. Мы встретимся, будьте терпеливы!» — обратился Таркан к фанатам на своей странице в Instagram.

Как сообщает портал «Дни.ру», несколько недель назад исполнитель привился от COVID-19. Таркан решил воспользоваться вынужденной остановкой концертной деятельности, чтобы провести время с семьей. С супругой Пынар Дилек артист активно занимается воспитанием наследницы Лии. Любимым занятием звездного семейство стало чтение книг.

Не так давно «объявилась» звезда 90-х Андрей Губин. В прошлом году друзья певца обратились в полицию из-за его пропажи. Позже выяснилось, что музыкант отправился в Египет на лечение спины. В начале сентября Губин вернулся в Москву и рассказал о своей тяжелой болезни.

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певец пандемия таркан
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