Психолог Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться к сексологу

Иногда самостоятельная работа над трудностями в отношениях не приносит никакого результата, поэтому в такой период лучше довериться специалисту, который направит на правильный путь. Так, например, жена Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала, что, когда она потеряла ребенка — впала в депрессию, появились размолвки с мужем. Но Екатерина смогла спасти брак благодаря обращению к сексологу.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться за помощью к сексологу, а также в каких случаях даже помощь специалиста не способна спасти отношения.

Близость — это один из критериев, который непосредственно влияет на сексуальность. Поэтому необходимо обращаться не только к сексологу, но и к психологу, так как корни проблем могут идти именно от конфликтов, недомолвок и эмоциональной пропасти между партнерами.

«Близость — это откровение, это возможность показать себя не в выгодном свете, а со всех своих сторон, открыто говорить о своих предпочтениях, интересах во всех сферах жизни, включая сексуальную. Близость включает в себя понятие безопасности, принятия, доверия. Эмоциональная близость играет огромную роль в сексуальной жизни партнеров», — рассказала Миллер.

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Люди не в отношениях, максимально отдающиеся процессу, не обременены обязательствами, объяснила собеседница агентства, у них нет взаимных обид и претензий.

«Качественный секс — это откровение в первую очередь с самим собой и с партнером, можно заниматься любовью, летать на крыльях, получать всевозможные выбросы гормонов в кровь, а можно заниматься сексом, который будет представлять собой возвратно-поступательные движения, приводящие к оргазму, а иногда — невозможность его получить или вовсе отсутствие желания даже начинать процесс», — пояснила сексолог.

Александра Миллер рассказала, что мы можем вытеснять в бессознательное те моменты, которые привели к душевной травме, и автоматически выстраивать защиту от повторных травм. Эта защита играет злую шутку с человеком.

«Боясь боли и защищаясь от нее, мы не получим и любовь, такая вот медвежья услуга психики получается. Сексолог не может помочь в одном случае: когда у партнеров отвращение друг от друга или ровные отношения — как черта в кардиограмме у трупа, в этом случае все же стоит посмотреть правде в глаза», — резюмировала психолог.

Ранее врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы Татьяна Гринева рассказала, что можно сделать, чтобы избежать сексуальных проблем в семье. Она обозначила несколько направлений, в которых нужно двигаться, если в семейной паре возникают сложности.