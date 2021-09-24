Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 01:11
01:01
Политика
Пушков назвал Украину черной дырой коррупции
00:59
Экономика
ЦБ и банки обсуждают возможность расчета долговой нагрузки россиян по расходам
00:42
Происшествия
Источник ФАН назвал имена участников злополучного восхождения на Эльбрус
00:40
Общество
РБК: Росмолодежь получит 1,6 млрд рублей на выявление социально опасных учащихся
00:36
Происшествия
Сопровождавший на Эльбрусе альпинистов гид не бросал свою группу
00:34
Экономика
Российские банки зафиксировали резкий рост спроса на выдачу кредитов
00:28
Экономика
Минфин собирается урегулировать голосовые интерфейсы банков в России
00:26
Общество
Злостных должников могут лишить загранпаспортов в России
00:26
Общество
Процедура получения ряда пособий будет упрощена с 2022 года
00:25
Технологии
Аппарат для исследования спутника Сатурна Титана создали в России
Все новости

Психолог Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться к сексологу
Общество
Психолог Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться к сексологу
pixabay.com  / 

Иногда самостоятельная работа над трудностями в отношениях не приносит никакого результата, поэтому в такой период лучше довериться специалисту, который направит на правильный путь. Так, например, жена Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала, что, когда она потеряла ребенка — впала в депрессию, появились размолвки с мужем. Но Екатерина смогла спасти брак благодаря обращению к сексологу.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться за помощью к сексологу, а также в каких случаях даже помощь специалиста не способна спасти отношения.

Близость — это один из критериев, который непосредственно влияет на сексуальность. Поэтому необходимо обращаться не только к сексологу, но и к психологу, так как корни проблем могут идти именно от конфликтов, недомолвок и эмоциональной пропасти между партнерами.

«Близость — это откровение, это возможность показать себя не в выгодном свете, а со всех своих сторон, открыто говорить о своих предпочтениях, интересах во всех сферах жизни, включая сексуальную. Близость включает в себя понятие безопасности, принятия, доверия. Эмоциональная близость играет огромную роль в сексуальной жизни партнеров», — рассказала Миллер.

Психолог Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться к сексологу
pexels.com  / CC0 License

Люди не в отношениях, максимально отдающиеся процессу, не обременены обязательствами, объяснила собеседница агентства, у них нет взаимных обид и претензий.

«Качественный секс — это откровение в первую очередь с самим собой и с партнером, можно заниматься любовью, летать на крыльях, получать всевозможные выбросы гормонов в кровь, а можно заниматься сексом, который будет представлять собой возвратно-поступательные движения, приводящие к оргазму, а иногда — невозможность его получить или вовсе отсутствие желания даже начинать процесс», — пояснила сексолог.

Александра Миллер рассказала, что мы можем вытеснять в бессознательное те моменты, которые привели к душевной травме, и автоматически выстраивать защиту от повторных травм. Эта защита играет злую шутку с человеком.

«Боясь боли и защищаясь от нее, мы не получим и любовь, такая вот медвежья услуга психики получается. Сексолог не может помочь в одном случае: когда у партнеров отвращение друг от друга или ровные отношения — как черта в кардиограмме у трупа, в этом случае все же стоит посмотреть правде в глаза», — резюмировала психолог.

Ранее врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы Татьяна Гринева рассказала, что можно сделать, чтобы избежать сексуальных проблем в семье. Она обозначила несколько направлений, в которых нужно двигаться, если в семейной паре возникают сложности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться к сексологу
любовь отношения психолог сексолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru