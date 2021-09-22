Немецкое правительство ответило на запрос о спонсировании отдыха Навального в Германии

Берлин, 22 сентября. Правительство ФРГ не знает, за чей счет семья блогера Алексея Навального жила два месяца в Шварцвальде. Об этом говорится в ответе на запрос фракции «Альтернатива для Германии».

Недавно издание Südkurier опубликовало материал о том, что Навальный с женой два месяца жил в пятизвездочных апартаментах. К тексту были прикреплены фотографии с отдыха супругов.

Депутаты из «АдГ» поинтересовались, кто спонсировал проживание россиян в Германии. Ответ правительства оказался в распоряжении РИА Новости.

«Федеральное правительство ничего не знает о цитируемых сообщениях и не видит причин для дальнейших расследований», — сказано в ответе.

Также члены правительства отказались дать пояснения по вопросу об отпечатках пальцев на предметах, которые якобы содержали отравляющие вещества. Навальный год назад проходил лечение в Германии, команда блогера заявляла, что его «отравили». Российские врачи до его перевода в Берлин не нашли в организме отравляющих веществ.

Сейчас Навальный находится под арестом. Из-за вступившего в силу обвинительного приговора он не смог проголосовать на выборах в Госдуму.