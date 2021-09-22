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Выращенные в Новосибирском зоопарке горные бараны вернулись в естественную среду обитания

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:10
Общество
Выращенные в Новосибирском зоопарке горные бараны вернулись в естественную среду обитания
Global Look Press  /  Zhao Wen

Горно-Алтайск, 22 сентября. На Алтай привезли горных баранов, выращенных в Новосибирском зоопарке. Четырех самцов отпустили на волю на территории Сайлюгемского национального парка.

Алтайские горные бараны преодолели долгий путь длиной в тысячу километров в специальных контейнерах. Животные передвигались под наблюдением сотрудников парка и ветеринаров. По словам специалистов, дорогу бараны перенесли успешно.

Молодые самцы были рождены в условиях неволи от отловленных ранее алтайских горных баранов. Животные росли в минимальном контакте с человеком, что позволило им стать зверьми, которые способны адаптироваться и выжить в дикой природе.

Баранов выпустили в том месте, где в скором времени начнут пастись местные стада аргали. Специалисты надеются, что молодые самцы успешно примкнут к молодым сородичам, поскольку это в значительной степени повысит их шансы на выживание.

Жители Твери заметили на берегу реки Тьмаки одинокую нутрию. Волонтеры решили связаться с зоозащитниками и попросить у них помощи в спасении зверька.

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