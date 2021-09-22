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ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Желобок в ЛНР
Армия
ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Желобок в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 22 сентября. ВСУ обстреляли поселок Желобок в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки украинские военные один раз нарушили режим перемирия в Донбассе, открыв огонь по населенному пункту Желобок.

«Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Желобок. Огонь велся из гранатомета СПГ-9. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала», — говорится в сообщении.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что вблизи поселка Золотое мобильная группа 20-го батальона ВСУ препятствовала работе беспилотника миссии ОБСЕ при помощи станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД». В ведомстве отметили, что командование ВСУ пытается скрыть размещение вооружения и техники у линии соприкосновения в Донбассе.

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