Могилу покойного мужа Божены Рынски никто не навещает

Москва, 22 сентября. Необычный памятник установили на могиле медиаменеджера Игоря Малашенко на Троекуровском кладбище. Правда, никто не приходит к покойному журналисту.

Деньги на памятник Малашенко собирали всем миром. Вдова журналиста Божена Рынска объявила о сборе средств на установку монумента. Дизайн памятника был необычным.

Его сделали из гранита и мрамора разных цветов, на площадке установили несколько колонн. На одной из них изображен портрет журналиста. При просмотре на колонны сверху читается НТВ. Малашенко был одним из создателей телекомпании, и с каналом его связывает несколько лет жизни. По оценкам специалистов, такая надгробная композиция может стоить около 2-3 миллионов рублей, пишут «Дни.ру».

Рядом с Малашенко покоится Юлия Началова, которая скончалась через несколько недель после смерти журналиста. Как сообщили журналисты, могилу Малашенко никто не навещает, тогда как место захоронения исполнительницы посещают не только родные и близкие, но и поклонники.

Спустя несколько месяцев после смерти супруга Божена Рынска сообщила о скором рождении ребенка от него. Малыша выносила суррогатная мать. У Рынски в марте прошлого года родилась дочь.