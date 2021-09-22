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Политика
В Латвии одобрили во втором чтении закон о запрете на использование георгиевской ленточки
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В Латвии одобрили во втором чтении закон о запрете на использование георгиевской ленточки

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:08
Политика
В Латвии одобрили во втором чтении закон о запрете на использование георгиевской ленточки
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Рига, 22 сентября. Латвийский закон о запрете на использование георгиевской ленточки во время массовых мероприятий одобрен во втором чтении.

Глава комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш считает, что георгиевская ленточка символизирует «неприемлемые ценности». С ним согласен и депутат Андрей Юдин, который утверждает, что ленточки «используются с целью отрицания независимости Латвии».

Российская сторона назвала закон о запрете на использование георгиевской ленточки в Латвии провокационным.

Ранее сообщалось, что Латвия объявила Украину страной с повышенным риском для здоровья граждан. Такое мнение выразили в Риге из-за напряженной ситуации с коронавирусом на Украине.

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Латвия закон георгиевская лента
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