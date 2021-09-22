Зеленский призвал Столтенберга увеличить присутствие НАТО в Черном море

Нью-Йорк, 22 сентября. Увеличение присутствия флотов Североатлантического альянса в акватории Черного моря является важным вопросом для Украины.

Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что для Киева имеет значение увеличение как военного присутствия Альянса, так и количества совместных учений.

Помимо этого, руководитель Украины указал, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Киева. По его мнению, это уже заметно по событиям, связанным с оборонными контрактами США и ЕС.

«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, Альянс будет слабее. И это уже видно», — указал Зеленский.

Ранее украинский президент сообщал, что намерен «искать решение» по Крыму на площадке ООН: в среду он должен выступить в рамках заседания Генассамблеи организации в Нью-Йорке.