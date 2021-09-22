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Гузеева рассказала, как красивые артистки переживали домогательства режиссеров

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:59
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала, как красивые артистки переживали домогательства режиссеров
Кадр из фильма « Граффити»

Москва, 22 сентября. Знаменитая артистка Лариса Гузеева рассказала о домогательствах в сфере искусства. Она подчеркнула, что актрисы никогда не забудут о харассменте.

Звезда «Жесткого романса» призналась, что живет с этой обидой, но не собирается раскрывать подробности. Ей неприятно читать комментарии, в которых актрис осуждают, что только спустя несколько лет они раскрывают страшные подробности жизни. Знаменитость подчеркнула, что у обычных людей нет такого опыта, как у знаменитостей.

У бухгалтера, которая столкнется с домогательствами, есть возможность сменить работу, добавила Гузеева. Взаимосвязь между актрисой и режиссером — это другая история. Гузеева отметила, что раньше у кинематографистов была огромная власть и они могли разрушить карьеру актрисы, передает «Вечерняя Москва».

«Когда пишут, какие артистки проститутки, я отвечаю: «Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка». Потому что, если женщина работает бухгалтером, а к ней старший бухгалтер начинает приставать, она может сказать мужу или уволиться.», — заявила Гузеева в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Весной этого года Елена Проклова сделала громкое заявление, сообщив о домогательствах со стороны известного человека. По ее словам, взрослый мужчина приставал к ней, когда она была подростком. Имя растлителя звезда называть не стала.

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