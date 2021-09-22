Введенный в искусственную кому Андрей Звягинцев пришел в сознание

Берлин, 22 сентября. Известный российский режиссер Андрей Звягинцев, находящийся в немецкой клинике, вышел из комы, сообщил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Кинематографист попал в российскую больницу еще летом. После выписки режиссера из медучреждения его состояние ухудшилось, поэтому семья Звягинцева приняла решение о лечении в другой стране. В Германии знаменитого пациента ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО, заменяющему работу внутренних органов.

По словам Евтушенкова, кинодеятель уже пришел в сознание. Режиссер готовится переехать в другой госпиталь для прохождения реабилитации, добавил председатель совета директоров.

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное», — сообщил Евтушенков РЕН ТВ.

Тяжелое состояние Звягинцева вызвали последствия коронавируса. Как пишут «Дни.ру», у кинематографиста было поражено 92% легких, а сатурация упала до критической отметки.