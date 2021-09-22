Белый дом: США и Франция проведут консультации после соглашения AUKUS

Вашингтон, 22 сентября. Соединенные Штаты Америки и Франция решили начать взаимодействие после соглашения AUKUS. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Стороны проведут углубленные консультации, уточнили в Вашингтоне. У властей США и Франции появились разногласия после заключения договоров по оборонным проектам. Австралия и Швейцария отдали предпочтение американской стороне в крупных сделках.

Для разъяснения ситуации из Вашингтона и Канберры были отозваны французские дипломаты. В Белом доме рассказали, что вскоре посол вернется в Соединенные Штаты. Он продолжит работу со следующей недели.