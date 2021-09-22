Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 20:21
20:20
Общество
Адвокат Ефремова заявил о стремительном ухудшении здоровья актера
20:13
Весь мир
Бразильскую делегацию в ООН отправили на самоизоляцию
20:11
Политика
Немецкое правительство ответило на запрос о спонсировании отдыха Навального в Германии
20:10
Общество
Выращенные в Новосибирском зоопарке горные бараны вернулись в естественную среду обитания
20:09
Происшествия
Петербуржец выловил из реки пакет с телом младенца
20:08
Происшествия
В Хакасии тело пропавшего подростка обнаружили в гараже рядом с домом
20:07
Общество
Уфолог Уваров поделился шокирующей версией гибели древнего города в долине реки Иордан
20:07
Армия
ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Желобок в ЛНР
20:06
Шоу-бизнес
Могилу покойного мужа Божены Рынски никто не навещает
20:05
Политика
В Латвии одобрили во втором чтении закон о запрете на использование георгиевской ленточки
Все новости

Очередной интенсив SfeduNet 4.0 стартовал на базе Южного Федерального университета

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:51
Общество
Очередной интенсив SfeduNet 4.0 стартовал на базе Южного Федерального университета
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 22 сентября. Проектно-образовательный интенсив SfeduNet 4.0 стартовал на базе Южного Федерального университета. Студенты объединят работу над заказами с личными проектами получения знаний.

Команды участников интенсива составляются из учащихся ЮФУ, колледжа и Специализированного учебного научного центра ЮФУ, а также студенты из других высших и средних учебных заведений. Команды SfeduNet 4.0 будут работать наз проектными заданиями от заказчиков под руководством кураторов, получая необходимые навыки и знания, сообщили в пресс-службе ЮФУ.

Интенсив позволяет объединить работу над заказами от партнеров и реализацию собственных образовательных проектов. В качестве заказчиков выступают общеобразовательные центры и промышленные предприятия, пишет интернет-портал «Экономика сегодня».

Каждый участник проекта сможет выбрать свою область знаний. По окончанию интенсива на каждого члена команды будет составлен цифровой профиль, который может быть использован как портфолио в дальнейшем трудоустройстве.

Ученые ЮФУ создали особый полимер, которые меняет свои характеристики при воздействии света. Это изобретение может применяться во многих современных областях, в том числе и в биомедицине.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Очередной интенсив SfeduNet 4.0 стартовал на базе Южного Федерального университета
студенты проект интенсив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru