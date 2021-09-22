Очередной интенсив SfeduNet 4.0 стартовал на базе Южного Федерального университета

Ростов-на-Дону, 22 сентября. Проектно-образовательный интенсив SfeduNet 4.0 стартовал на базе Южного Федерального университета. Студенты объединят работу над заказами с личными проектами получения знаний.

Команды участников интенсива составляются из учащихся ЮФУ, колледжа и Специализированного учебного научного центра ЮФУ, а также студенты из других высших и средних учебных заведений. Команды SfeduNet 4.0 будут работать наз проектными заданиями от заказчиков под руководством кураторов, получая необходимые навыки и знания, сообщили в пресс-службе ЮФУ.

Интенсив позволяет объединить работу над заказами от партнеров и реализацию собственных образовательных проектов. В качестве заказчиков выступают общеобразовательные центры и промышленные предприятия, пишет интернет-портал «Экономика сегодня».

Каждый участник проекта сможет выбрать свою область знаний. По окончанию интенсива на каждого члена команды будет составлен цифровой профиль, который может быть использован как портфолио в дальнейшем трудоустройстве.

Ученые ЮФУ создали особый полимер, которые меняет свои характеристики при воздействии света. Это изобретение может применяться во многих современных областях, в том числе и в биомедицине.