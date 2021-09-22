Полина Гагарина перечислила нелюбимые качества в мужчинах после иска Исхакова

Москва, 22 сентября. Певица Полина Гагарина поделилась мыслями о нелюбимых качествах в мужчинах. Артистка высказалась после иска бывшего мужа Дмитрия Исхакова.

Исполнительнице на премии GQ задали вопрос, какими качествами не должен обладать мужчина. Звезда решила поделиться своими мыслями не только с журналистами, но и с поклонниками. Свой ответ она опубликовала на странице в Instagram.

«Я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. <…> У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их», — написала 34-летняя певица.

Артистка души не чает в сыне Андрее, который родился у нее от Петра Кислова. Она рассчитывает, что наследник сохранит принципы, которые сформировались у подростка. Певица считает, что Андрей показывает мудрость не по годам, пишут «Дни.ру».

После развода с Кисловым звезда вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В браке у пары родилась дочь Мия. Пара развелась в начале этого года после почти семи лет брака. На днях стало известно, что Исхаков обратился в суд насчет встреч с наследниками.