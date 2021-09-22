Владимир Зеленский заявил о важности членства Украины в НАТО

Нью-Йорк, 22 сентября. Североатлантический альянс станет слабее, если в его составе не будет Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американским журналистам.

Глава государства находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Владимир Зеленский 22 сентября должен выступить на заседании Генассамблеи ООН.

Украинский лидер обратил внимание на то, как разворачиваются отношения США в оборонных контрактах со странами Европейского союза. Зеленский считает, что НАТО сейчас нуждается в помощи Киева.

«Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, Альянс будет слабее. И это уже видно», — сказал президент.

Как стало известно ранее, на помощника Зеленского было совершено вооруженное нападения. В результате покушения был ранен водитель автомобиля, в котором находился сторонник президента.