Депутат ЕП Уоллес усомнился в намерении США начать «эру неустанной дипломатии»

Брюссель, 22 сентября. Представитель Европарламента Мик Уоллес раскритиковал речь президента США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН. Об этом депутат написал в Twitter.

Глава Белого дома во время выступления заявил, что Вашингтон не стремится к расколу мира и новой «холодной войне». В качестве подтверждения он привел вывод американских войск из Афганистана, который ознаменовал начало «эры неустанной дипломатии».

«США ежегодно сбрасывают больше бомб, чем все остальные страны вместе взятые. <…> Вот уже много лет как Вашингтон не считается с международным правом, а Евросоюз до сих пор делает вид, что настоящая проблема — это Россия и Китай», — отметил Уоллес.

Байден ранее описал новую стратегию Вашингтона на мировом поле. По е словам, Соединенные Штаты при выстраивании внешней политики будут опираться на многосторонние институты.