Главнокомандующий Ливийской национальной армией назначил заместителя

Бенгази, 22 сентября. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар временно поручил выполнение своих обязанностей начальнику штаба генерал-полковнику Абд ар-Разеку ан-Назури. Соответствующий указ за номером 344 опубликован Главным командованием.

Согласно документу, ан-Назури заменит Хафтара на протяжении ближайших трех месяцев. Он возглавит вооруженные силы с 23 сентября до 24 декабря.

Предположительно, главнокомандующий ушел в отставку, чтобы принять участие в президентской гонке. Избирательный процесс назначен на конец года. Однако до сих пор Хафтар не заявлял о намерении баллотироваться.

В начале месяца Палата представителей приняла Закон о президентских выборах. Одна из его статей гласит, что для участия в плебисците кандидат обязан оставить свой предыдущий пост за три месяца до голосования.

Ранее сообщалось об уходе в отставку председателя парламента Агилы Салеха. Накануне политик объявил коллегам о намерении уволиться, чтобы баллотироваться в президенты.