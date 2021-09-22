Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился с руководством Финляндии

Хельсинки, 22 сентября. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте и главнокомандующим вооруженных сил страны генералом Тимо Кивиненом.

Согласно информации Министерства обороны РФ, во время официального визита в Финляндию Герасимов вынес на обсуждение вопросы, представляющие взаимный интерес в области международной безопасности.

В оборонном ведомстве отмечают, что начальник Генштаба ВС РФ был принят финским лидером Саули Ниинисте и провел ряд консультаций с главнокомандующим Вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом.

Ранее сообщалось, что Герасимов также встретился с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Стороны обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, о чем заявили представители Минобороны РФ. Встреча прошла в Хельсинки и, как подчеркивают в ведомстве, носила конструктивный характер.