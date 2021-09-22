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Новое фото Порошиной спровоцировало слухи о ее беременности

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:37
Шоу-бизнес
Новое фото Порошиной спровоцировало слухи о ее беременности
instagram.com  /  @poroshinamariyamikhaylovna

Москва, 22 сентября. Поклонники актрисы Марии Порошиной ожидают, что скоро в ее семье случится прибавление. По мнению фанатов, артистка ждет шестого ребенка.

Слухи о беременности Порошиной спровоцировало ее недавнее фото, опубликованное на странице в Instagram. На снимке актриса позирует в нежно-розовой, вязаной кофте свободного кроя. Артистка предстала перед поклонниками на фотографии со счастливой улыбкой и светлыми кудрями.

Под кадром Порошина разместила стихотворение своей дочери от актера Гоши Куценко Полины. Девушка посвятила произведение приходу осени.

Многие подписчики актрисы похвалили стихотворные таланты ее дочери. Однако среди пользователей соцсети нашлись люди, пристально рассмотревшие снимок Порошиной. Эти фанаты заметили на фото округлившийся живот.

«Беременна? Кажется, живот видно»;

«Похоже, что в семье ожидается очередное пополнение», — написали комментаторы.

Помимо дочери от Куценко, артистка родила трех девочек от бывшего мужа — актера Ильи Древнова. Кроме того, после ее развода с артистом на свет появился сын Порошиной. Актриса скрывает от публики, кто является отцом ее пятого ребенка.

Ранее Марию Порошину заподозрили в тайной свадьбе с отцом мальчика. Поклонники заметили кольцо на безымянном пальце знаменитости.

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беременность актриса порошина
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