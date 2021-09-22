Минтруд прорабатывает меры по сопровождению россиян в поиске работы

Москва, 22 сентября. Индивидуальное сопровождение будет предоставлено россиянам, которые долго не могут найти работу, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Многие граждане, состоящие на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования и испытывают сложности в самостоятельной адаптации на рынке труда. Таким людям необходимо индивидуальное сопровождение, заявил глава Минтруда в интервью РИА Новости.

«Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами», — пояснил он.

Проект «Содействие занятости населения» реализуется в рамках национального проекта «Демография» с 2021 года. Он предполагает отработку новых форматов работы центров занятости в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей.

Котяков ранее озвучил размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Коэффициент составит 5,9%, средняя сумма пенсионной выплаты достигнет значения 18 521 рубля.