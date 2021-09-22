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Эксперт по трудовой миграции Исповедников объяснил непопулярность сельского хозяйства среди россиян

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:46
Экономика
Эксперт по трудовой миграции Исповедников объяснил непопулярность сельского хозяйства среди россиян
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Дмитрий Жаворонков

Санкт-Петербург, 22 сентября. Россия принимает более 6,5 млн узбеков, таджиков, киргизов и украинцев. Нужны ли они для поддержания работы сельского хозяйства, обсуждалось в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Председатель экспертного совета ГК «Аксиома», эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников в ходе брифинга сравнил отток современных молодых людей из сельского хозяйства с оттоком работников из строительства, который произошел, когда в России стала развиваться сфера услуг. Он подтвердил, что для молодых людей важен не только заработок, но и престиж.

Профессии, связанные с сельским хозяйством, будут приобретать популярность, если молодежь будет понимать, что такая специальность позволит достигнуть благосостояния в будущем, уверен Исповедников.

Сельское хозяйство может стать хорошим карьерным выбором. Для поддержки этой отрасли в 2022–2024 годах российские власти заложили бюджетные программы в объеме более 200 млрд рублей.

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мигранты рынок труда трудовая миграция медиагруппа патриот Исповедников
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