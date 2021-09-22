Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 20:19
20:13
Весь мир
Бразильскую делегацию в ООН отправили на самоизоляцию
20:11
Политика
Немецкое правительство ответило на запрос о спонсировании отдыха Навального в Германии
20:10
Общество
Выращенные в Новосибирском зоопарке горные бараны вернулись в естественную среду обитания
20:09
Происшествия
Петербуржец выловил из реки пакет с телом младенца
20:08
Происшествия
В Хакасии тело пропавшего подростка обнаружили в гараже рядом с домом
20:07
Общество
Уфолог Уваров поделился шокирующей версией гибели древнего города в долине реки Иордан
20:07
Армия
ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Желобок в ЛНР
20:06
Шоу-бизнес
Могилу покойного мужа Божены Рынски никто не навещает
20:05
Политика
В Латвии одобрили во втором чтении закон о запрете на использование георгиевской ленточки
20:04
Армия
Зеленский призвал Столтенберга увеличить присутствие НАТО в Черном море
Все новости

Московский театр Джигарханяна получил новое название

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:29
Общество
Московский театр Джигарханяна получил новое название
wikipedia.org  /  Zac Allan

Москва, 22 сентября. Художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров сообщил о смене названия учреждения.

Теперь театр, которым Джигарханян руководил с 1996 года до последних своих дней, получил новое название — «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Главным для руководства было сохранить имя Армена Джигарханяна, указал художественный руководитель театра. Как пишет «Культуромания», слово «прогресс» появилось от названия бывшего кинозала, где находится театр.

«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» — это будет новая жизни этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», — сказал Газаров на пресс-конференции в ТАСС.

Он сообщил, что в учреждении будет обновляться репертуарная политика. Газаров убежден, что в театр должны приходить люди, которые способны двигать коллектив в нужном направлении.

Армена Джигарханяна не стало в ноябре 2020 года. Ему было 85 лет. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Московский театр Джигарханяна получил новое название
театр джигарханян газаров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru