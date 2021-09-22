Московский театр Джигарханяна получил новое название

Москва, 22 сентября. Художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров сообщил о смене названия учреждения.

Теперь театр, которым Джигарханян руководил с 1996 года до последних своих дней, получил новое название — «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Главным для руководства было сохранить имя Армена Джигарханяна, указал художественный руководитель театра. Как пишет «Культуромания», слово «прогресс» появилось от названия бывшего кинозала, где находится театр.

«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» — это будет новая жизни этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», — сказал Газаров на пресс-конференции в ТАСС.

Он сообщил, что в учреждении будет обновляться репертуарная политика. Газаров убежден, что в театр должны приходить люди, которые способны двигать коллектив в нужном направлении.

Армена Джигарханяна не стало в ноябре 2020 года. Ему было 85 лет. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.