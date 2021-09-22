Байден и Макрон договорились о возвращении посла Франции в Вашингтон

Вашингтон, 22 сентября. Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон договорились о возвращении посла Франции в Вашингтон на следующей неделе, сообщает Белый дом.

Глава Белого дома провел переговоры с Макроном после того, как Австралия разорвала контракт по подлодкам с Францией из-за соглашения AUKUS, заключенного между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном. Париж воспринял AUKUS, как предательство, и отозвал своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.

По результатам беседы Байдена и Макрона, французский посол вернется на работу в Вашингтон уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Франция не собирается выходить из состава НАТО после ситуации с подлодками. В Париже такой кардинальный шаг считают нецелесообразным.