Кнутов назвал недоработки F-35 одной из причин провала американского истребителя

Москва, 22 сентября. Американский стелс-истребитель F-35, несмотря на свою технологичность, так и не смог стать королем в небе, и этому есть несколько причин, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитики из США составили список самых неудачных американских истребителей, в котором оказался и широко разрекламированный Вашингтоном F-35. По мнению специалистов, самолет получился слишком дорогим, но при этом не оправдал возложенных на него надежд. В комментарии для издания «Народные новости» директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что Пентагон так и не принял крылатую машину на вооружение, несмотря на то, что американцы продолжают активно навязывать его своим союзникам.

Истребитель пятого поколения должен был сменить самолет F-16, но его характеристики и стоимость показали, что он не сможет стать полноценной заменой более старому образцу. Кроме того, напомнил Кнутов, за время эксплуатации F-35 были выявлены множественные недоработки. Эксперт сравнил процесс доводки военной техники с обновлением операционной системы Windows, подчеркнув, что без своевременного решения проблем F-35 не способен выполнять поставленные задачи.

«Если обновления не происходит, самолет не всегда способен вести боевые действия. За обновления, кстати, тоже надо дополнительно платить. Из-за этого летает только часть F-35, остальные стоят на приколе», — объяснил собеседник.

Сложность в обслуживании Кнутов также назвал одной из причин провала истребителя, который так и не стал успешным. Кроме того, Кнутов подчеркнул, что радиолокационная малозаметность F-35 является мифом, так как даже «немолодой» зенитно-ракетный комплекс советского производства С-200 способен его засечь. Эксперт указал и на преимущества самолета, заключающиеся в его техническом оснащении, однако с одной оговоркой. Собеседник обратил внимание, что информация, получаемая F-35 ВВС других стран, поступает и американским военным, позволяя им таким образом производить эффективную разведку, однако использование обычных разведывательных самолетов куда дешевле.