Приложение для мигрантов наладит согласованность в экономической и миграционной политике РФ

Санкт-Петербург, 22 сентября. Председатель экспертного совета ГК «Аксиома», эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников стал гостем брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт обозначил, какие положительные плюсы может иметь новое мобильное приложение для рабочих мигрантов в общей массе рабочих граждан. В первую очередь подобное приложение нужно для развития цифровизации, которая способствует повышению безопасности.

«<…> чтобы было понятно, кто приехал в нашу страну, какой квалификацией он обладает, на какую вакансию он претендует, то есть должен быть четкий учет между конкретно заявленными вакансиями, которые пустуют и доступны, в том числе для рабочих россиян», — пояснил Исповедников.

Так будет определяться количество реально необходимых для российской экономики трудовых мигрантов. Второй аспект — приложение позволит собирать статистику. Подобных данных не хватает для исследовательской базы. Также они необходимы для достижения полноценной согласованности между миграционной и экономической политикой государства.

Исповедников обозначил необходимость выработки механизмов, которые позволят вовлекать готовых к работе граждан России. Кроме того, важно создание соответствующей инфраструктуры.

«То есть, если мы говорим о внутренней миграции, то человек, который едет издалека, из дальнего региона работать в Москву или Санкт-Петербург, то для него должно быть доступное жилье, создана инфраструктура», — отметил эксперт.

Специалисты в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили миграционную политику в России.