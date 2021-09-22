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Россияне пробились в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:22
Спорт
Россияне пробились в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
mfkuhta.ru  /  Пресс-служба МФК «Ухта»

Вильнюс, 22 сентября. Сборная России обыграла команду из Вьетнама в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу и попала в четвертьфинал.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу сборной России. Турнир проходит на территории Литвы. Соперники россиян в предстоящем матче пока не определились. Команда сыграет 26 сентября с победителем между команд Аргентины и Парагвая. На данный момент действующими чемпионами мира являются аргентинцы. Новый победитель определится 3 октября.

Россияне вышли в 1/8 финала с первого места в группе В. Национальная сборная обыграла спортсменов из Египта со счетом 9:0, Узбекистан — со счетом 4:2 и Гватемалу. Последняя игра завершилась с результатом 4:1 в пользу команды из РФ.

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