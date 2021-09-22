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История социолога Шугалея вдохновила актера Яценюка на участие в съемках фильма о нем

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:21
Общество
История социолога Шугалея вдохновила актера Яценюка на участие в съемках фильма о нем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 сентября. Фильмы о реальных событиях, подобные трилогии «Шугалей», должны сниматься чаще, заявил российский актер Сергей Яценюк.

Серия фильмов «Шугалей» рассказывает о судьбе социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, которые попали в ливийский плен. Актер Сергей Яценюк сыграл в этих кинокартинах роль Александра Прокофьева — коллеги Шугалея.

Как признался артист, его настолько поразила реальная история социолога, что он незамедлительно решил участвовать в проекте, чтобы помочь освободить россиян из плена с помощью резонанса от фильма о событиях в Ливии. Также Яценюк рассказал, что познакомился с Шугалеем после съемок заключительной части трилогии, пишут «Народные Новости».

«Меня поразило в нем абсолютное отсутствие озлобленности или ненависти к людям, которые держали его в плену. Это заслуживает огромного уважения: остаться человеком после всего, что прошел Максим Шугалей. Я считаю это тоже своего рода подвигом», — отметил он.

Мир должен был узнать о том кошмаре, который происходил в Ливии, подчеркнул актер. И таких фильмов, как «Шугалей», должно сниматься больше. Так зрители будут знать, что происходит с нашими гражданами за границей, где складывается непростая обстановка, подытожил Яценюк.

Ранее сообщалось, что зрители оценили баланс между детективом и боевиком в фильме «Шугалей-3. Возвращение». Рейтинг ленты на сервисах ОККО и IVI составил 8,0. На портале «Кино-Театр.ру» оценка достигла 9,5 из 10 баллов.

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яценюк фильм шугалей
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