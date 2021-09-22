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Проект «КОТ» запускает «ВКонтакте» первое онлайн-реалити о спасении животных

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:20
Общество
Проект «КОТ» запускает «ВКонтакте» первое онлайн-реалити о спасении животных
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 сентября. Зоозащитное СМИ «КОТ» запускает первое онлайн-реалити «СуперВет» о спасении животных при поддержке социальной сети «ВКонтакте».

Проект «КОТ» и «ВКонтакте» запускаю первый в истории российского интернета сериал о жизни и рабочих буднях ветеринаров, их самоотверженности, переживаниях и эмоциях. Первая серия «СуперВета» вышла 22 сентября на странице «КОТ». Новые выпуски будут выходить один раз в 14 дней. Помимо историй спасения домашних питомцев, в сериале затронут темы приютов для животных, рассказала шеф-редактор проекта «КОТ» Виктория Харламова.

«Каждый человек может помогать братьям нашим меньшим, это не так сложно. Главное — быть неравнодушным человеком», — передает слова Харламовой РИА Новости.

Онлайн-реалити является отличной возможностью рассказать пользователям «ВКонтакте» о важности работы ветеринаров и обратить внимание на проблемы бездомных животных. Главная задача проекта «КОТ» — гуманное отношение к питомцам. Зоозащитное СМИ с момента запуска набрало два миллиона подписчиков.

Новосибирский ветеринарный врач Сергей Горшков с помощью 3D-принтера изготавливает протезы для животных. На данный момент он напечатал имплантаты на лапы 35 кошкам и собакам.

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