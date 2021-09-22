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Роскомнадзор заявил о создании реестра больших соцсетей
Общество
Роскомнадзор заявил о создании реестра больших соцсетей
pixabay.com  /  Thomas Ulrich

Москва, 22 сентября. Реестр социальных сетей учредили в России. Его составлением занимается Роскомнадзор.

В реестр вошли такие ресурсы, как Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Проект Роскомнадзора направлен на контроль соблюдения социальными сетями требований российского законодательства.

«Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел», — следует из сообщения ведомства.

Интернет-ресурсы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. К тому же им следует уведомлять пользователя об ограничениях к опубликованной информации. Роскомнадзор уже оповестил соцсети о создании реестра. К тому же ранее ведомство сообщило о планах запустить систему для поиска запрещенного контента.

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