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Звезда «Квантового скачка» Скотт Бакула сообщил о возможном перезапуске сериала

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:13
Общество
Звезда «Квантового скачка» Скотт Бакула сообщил о возможном перезапуске сериала
Global Look Press  /  a75

Лос-Анджелес, 22 сентября. Американский актер Скотт Бакула рассказал, что сериал «Квантовый скачок», выходивший на канале NBC с 1989 по 1993 годы, может получить перезапуск.

Информацией о вероятном новом проекте артист поделился в подкасте Боба Сагета. Пока Бакула не располагает детальными сведениями насчет перезапуска.

«Велись серьезные переговоры об этом, и прямо сейчас они продолжаются», — сообщил актер.

Звезда «Квантового скачка» не знает, в каком виде может быть перезапущен сериал, а также не может сказать, кто займется его разработкой. По словам Бакулы, права на проект находились в беспорядке в течение многих лет, и это всегда являлось самой большой проблемой. Актер не в курсе, удалось ли решить этот вопрос сейчас.

Всего на экраны вышли пять сезонов «Квантового скачка». Бакула сыграл в сериале доктора-физика Сэма Беккета, застрявшего во времени в ходе путешествия по телам других людей.

Ранее создатели другого популярного сериала «Ход королевы» сообщили, что проект не получит продолжение. Авторы не хотят портить уже рассказанную историю.

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сериал бакула квантовый скачок
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