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Студия Disney изменила внешний вид и биографию Джессики Рэббит

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:08
Общество
Студия Disney изменила внешний вид и биографию Джессики Рэббит
Кадр из фильма «Кто подставил кролика Роджера»

Москва, 22 сентября. Американская компания Disney обновила биографию соблазнительной красотки Джессики Рэббит. Также изменения коснутся внешности героини.

Персонаж появляется в детективных нуар-романах о кролике Роджере, а также в киноадаптациях и мультсериалах. Многие запомнили Рэббит в фильме «Кто подставил кролика Роджера».

Теперь образ персонаж будет совсем другим. Disney намерена частично обновить внешний вид героини, сделав ее более сдержанной. Женщина будет частным детективом с парочкой громких дел.

Изменения в образе Джессики Рэббит связаны с желанием кинокомпании отказаться от стереотипного представления «дамы в беде». Более того, студия хочет использовать персонажа в своем парке развлечений, сообщил Uproxx.

Disney завершила съемки фильма «Русалочка» с американской темнокожей актрисой Холли Бэйли. Картину планируют выпустить в мае 2023 года.

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