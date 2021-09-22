Студия Disney изменила внешний вид и биографию Джессики Рэббит

Москва, 22 сентября. Американская компания Disney обновила биографию соблазнительной красотки Джессики Рэббит. Также изменения коснутся внешности героини.

Персонаж появляется в детективных нуар-романах о кролике Роджере, а также в киноадаптациях и мультсериалах. Многие запомнили Рэббит в фильме «Кто подставил кролика Роджера».

Теперь образ персонаж будет совсем другим. Disney намерена частично обновить внешний вид героини, сделав ее более сдержанной. Женщина будет частным детективом с парочкой громких дел.

Изменения в образе Джессики Рэббит связаны с желанием кинокомпании отказаться от стереотипного представления «дамы в беде». Более того, студия хочет использовать персонажа в своем парке развлечений, сообщил Uproxx.

Disney завершила съемки фильма «Русалочка» с американской темнокожей актрисой Холли Бэйли. Картину планируют выпустить в мае 2023 года.