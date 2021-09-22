Диетолог Нэнси Дехра призвала считать калории в заправках для салатов и больше двигаться

Нью-Дели, 22 сентября. Наиболее частые ошибки, которые со вершают люди, пытающиеся похудеть, перечислила индийский диетолог Нэнси Дехра.

Грамотная потеря веса без вреда для здоровья заключается не в том, чтобы ограничивать себя в еде вплоть до голодовки. Нужно всего лишь соблюдать правильную диету и подсчитывать калории, отметила она.

Всем желающим избавиться от лишних килограммов эксперт по питанию советует употреблять как можно больше салатов. Кроме того необходимо считать калории в заправках, которые используются при приготовлении этих блюд. Также Дехра считает важным следить за количеством употребляемых фруктов, так как они тоже содержат много калорий.

Препятствием на пути к похудению может стать недостаток движения, отмечает она. Поэтому стоит ежедневно выполнять физические упражнения даже дома, пишет The Indian Express.

Американский диетолог Ани Розен считает, что употребление жирной рыбы способствует снижению веса. Этот продукт благотворно влияет на сжигание жировых клеток.