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Глава парламента Ливии покинет свой пост для участия в президентской гонке
Весь мир
Глава парламента Ливии покинет свой пост для участия в президентской гонке
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Тобрук, 22 сентября. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех уходит со своего поста, чтобы баллотироваться на президентских выборах. Об этом депутат Салих Афхима сообщил каналу Al Arabiya.

По словам парламентария, на вчерашнем заседании Агила Салех объявил, что это последняя сессия под его председательством. 77-летний политик намерен уйти в отпуск до предстоящего плебисцита. Избирательный процесс назначен на 24 декабря.

На новости о будущей отставке отреагировал советник главы парламента по СМИ Фатхи аль-Марими. Он сказал журналистам, что об увольнении канцелярия ведомства сообщит официально.

«Глава Палаты представителей четко объявит о том, что баллотируется на президентских выборах, запланированных в стране на конец года, если он решит это сделать», — заявил советник.

Аль-Марими не исключил, что официально известие могут обнародовать в ближайшие дни.

В начале сентября парламент принял Закон о президентских выборах. Одна из его статей гласит, что для участия в плебисците кандидат обязан оставить свой предыдущий пост за три месяца до начала избирательного процесса.

Ранее о желании участвовать в президентской гонке заявил бывший министр внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Башага. В течение последних месяцев он ведет активную деятельность как внутри страны, так и за рубежом для мобилизации поддержки.

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ливия палата представителей агила салех
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