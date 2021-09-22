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Главред Baltnews Стариков назвал Балтийский день единства выдуманным праздником

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:01
Политика
Главред Baltnews Стариков назвал Балтийский день единства выдуманным праздником
vk.com  /  Андрей Стариков

Санкт-Петербург, 22 сентября. Балтийский день единства — выдуманный праздник, который не отмечают даже политики. Реальное значение события раскрыл главный редактор информагентства Baltnews Андрей Стариков.

Эстония, Латвия и Литва 22 сентября отмечают годовщину победы над немецкими меченосцами, долгие годы терзавшими балтийские народы. Однако новый праздник не пользуется популярностью среди жителей республик. По словам Старикова, эта дата попросту отсутствует в сознании населения.

«Это не органический праздник, более того, это не праздник, на государственном уровне ничего подобного не отмечается. Это некая декларация о том, чего хотелось бы, но чего нет. А хотелось бы некого регионального единства. И, чтобы как-то это обозначить, к чему-то увязать, к чему-то прицепить, была выдумана дата 22 сентября. Ни Латвия, ни Эстония в общем-то какого-либо отношения к этой дате не имеют», — сказал журналист в эфире Медиагруппы «Патриот».

Главред Baltnews Стариков назвал Балтийский день единства выдуманным праздником
pixabay.com  / 

Стариков уверен: страны Балтии объединяет не выдуманный праздник, а антироссийская политика. Он обратил внимание, что эстонцы, литовцы и латвийцы «постоянно ругаются» из-за финансов, однако начинают «дружить», когда дело касается противостояния Москве.

Участники эфира также обсудили отношение к мигрантам в Прибалтике и значение дотаций Евросоюза для экономики стран региона. Видеозапись опубликована на странице Медиагруппы «Патриот» в соцсети «ВКонтакте».

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прибалтика стариков балтийский день единства
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